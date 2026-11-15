Ocho personas infraccionadas por maniobras imprudentes en General Güemes

La Dirección General de Seguridad Vial llevó a cabo un procedimiento de manera conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en diferentes puntos de la ciudad de General Güemes, donde detectaron a ocho motociclistas realizando maniobras imprudentes que ponían en riesgo la seguridad propia y de terceros.

Además, durante la fiscalización, se constató que los conductores no contaban con la documentación obligatoria para circular ni utilizaban casco de seguridad. Asimismo, uno de ellos arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia.





Se labraron las infracciones correspondientes y se procedió a la retención de los vehículos, conforme a lo estipulado en la Ley Provincial de Tránsito 7.846/14 y en la Ordenanza Municipal 664/20.





















El procedimiento conjunto se realizó durante la madrugada en distintos puntos de la ciudad. Ocho motocicletas fueron retenidas por infracción a la Ley Provincial 7.846/14 y Ordenanza Municipal 664/20.