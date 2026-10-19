🚨 ÚLTIMO MOMENTO | GENERAL GÜEMES

🏍️🚌 CHOQUE ENTRE UN COLECTIVO Y UNA MOTOCICLETA: LA MOTO SE INCENDIÓ





📍 Ruta Nacional N.º 34, zona del Parque Industrial, frente al monumento al Gauchito Gil.





🔥 Durante la madrugada de este lunes 19 de octubre, alrededor de las 05:20, Bomberos Voluntarios de General Manuel Belgrano recibieron un aviso por el incendio de una motocicleta tras un accidente de tránsito con un colectivo de larga distancia.





🚒 De inmediato, se desplazó el móvil 06, a cargo del oficial ayudante Machelett. Al arribar, los bomberos constataron que la motocicleta se encontraba en llamas sobre la banquina y realizaron las tareas de extinción mediante una línea devanadera, logrando sofocar el fuego.





🕕 A las 05:55 finalizaron las tareas, sin otras novedades que informar, según el parte oficial.





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