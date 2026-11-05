🏫 ¡UN DÍA HISTÓRICO PARA GÜEMES! ESTE 19 DE NOVIEMBRE SE INAUGURA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA TÉCNICA N.º 3102 NIKOLA TESLA









ESTE 19 DE NOVIEMBRE SE INAUGURA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA TÉCNICA N.º 3102 NIKOLA TESLA





📢 General Güemes se prepara para vivir una jornada histórica para la educación y el futuro de toda la comunidad.





Este próximo miércoles 19 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, quedará oficialmente inaugurado el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica N.º 3102 Nikola Tesla, una obra muy esperada por estudiantes, docentes, directivos y familias.





La importante noticia fue confirmada por el director de la institución, Gustavo Rodríguez, quien anunció la fecha de inauguración de este moderno establecimiento educativo, ubicado en barrio Villa Tranquila de nuestra ciudad.





🏗️ La concreción de este nuevo edificio representa un paso fundamental para el fortalecimiento de la educación técnica en General Güemes, brindando mejores condiciones edilicias para la formación de los jóvenes y el desarrollo de sus capacidades.





🎓 Para los estudiantes, esta inauguración significa mucho más que contar con nuevas instalaciones: representa nuevas oportunidades, mejores espacios de aprendizaje y un impulso para seguir construyendo su futuro.





👏 Una noticia que llena de orgullo a toda la comunidad educativa y que marca un antes y un después para la educación de nuestra ciudad.





¡General Güemes celebra un logro muy esperado!





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22 años junto a la comunidad.

🏫 ¡DÍA HISTÓRICO PARA LA CIUDAD DE GENERAL GÜEMES!