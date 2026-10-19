⚠️ UNA VÍCTIMA FATAL TRAS EL CHOQUE ENTRE UN COLECTIVO Y UNA MOTOCICLETA

Foto Drom CANAL 4 SCA GÜEMES





POLICIALES: Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este lunes 19 de octubre, alrededor de las 05:20 horas, sobre la Ruta Nacional N.º 34, a la altura del Parque Industrial de General Güemes, frente al monumento del Gauchito Gil.





El accidente involucró a un colectivo de larga distancia y una motocicleta 110. Como consecuencia del impacto, se confirmó la existencia de una víctima fatal de aproximadamente 27 años oriundo de la zona rural al sur de GeneralGüemes.





🚧 DESVÍO DEL TRÁNSITO





Debido al siniestro, se implementan desvíos en la circulación vehicular en la zona del Parque Industrial. Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y utilizar vías alternativas.





🚒 En el lugar intervinieron los Bomberos Voluntarios de General Manuel Belgrano y los equipos de emergencia correspondientes.





📍 GENERAL GÜEMES – SALTA





📲 Información: El Portal de Güemes





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🚨 ACCIDENTE FATAL EN GENERAL GÜEMES