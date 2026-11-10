AHORA: MURIO EL CREADOR DE LOS PALMERAS





COMUNICADO OFICIAL





Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino.





Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre.





Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información.





Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento.





Los Palmeras





Los problemas de salud que motivaron su retiro

El 11 de febrero de 2026, Marcos Camino comunicó su decisión a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de Los Palmeras. Sentado frente a sus compañeros, anunció que dejaría las presentaciones en vivo después de más de 50 años sobre los escenarios.





"Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud", expresó en aquel mensaje.





El músico contó que había reflexionado durante mucho tiempo sobre el momento adecuado para dar ese paso y que había llegado a la conclusión de que era necesario comenzar una nueva etapa.





Antes de ese anuncio, Adrián Forni, representante de Los Palmeras, había brindado detalles sobre su situación física en declaraciones a Teleshow. Según explicó, Camino tenía nueve stents y su alejamiento respondía a recomendaciones médicas.





En ese momento, Forni había señalado que la decisión no necesariamente implicaba una desvinculación definitiva de la banda y que el músico podía continuar ligado al proyecto. No obstante, el propio Camino confirmó que quería dejar atrás las presentaciones en vivo.





En su despedida también habló de cómo imaginaba su vida lejos de los escenarios. "Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa", manifestó.





La ruptura con Cacho Deicas y los cambios en la banda

El retiro de Marcos Camino llegó después de un período de fuertes cambios en Los Palmeras. En 2025, Rubén "Cacho" Deicas se desvinculó de la agrupación luego de una serie de diferencias con sus compañeros y la producción, que quedaron expuestas públicamente durante su recuperación de un accidente cerebrovascular.





La salida de Deicas puso fin a una sociedad artística de más de cinco décadas. El cantante inició una nueva etapa como solista, mientras Camino continuó al frente de la banda junto a Pablo López, quien asumió el rol de voz principal.





Meses después, el propio acordeonista decidió dar un paso al costado. Su hijo, Marcos Camino Jr., fue elegido para ocupar su lugar en los escenarios, en una transición con la que el grupo buscó sostener su actividad y preservar su identidad musical.





El último mensaje de Marcos Camino para Los Palmeras

En su despedida, Camino también dedicó palabras especiales a Santa Fe, ciudad que tuvo un lugar central en la historia de la agrupación. Recordó que los conciertos allí eran diferentes por la presencia de familiares, amigos y vecinos que acompañaron el crecimiento del conjunto.





El músico expresó su deseo de que sus compañeros pudieran continuar con el proyecto y que Los Palmeras mantuvieran su vigencia más allá de su salida.





"Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!", concluyó en el video difundido en febrero.





*Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, es importante saber que no estás solo y que pedir ayuda es fundamental. En Argentina, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial al 0800-999-0091, la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, disponible las 24 horas. También podés llamar al 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800-345-1435 (desde todo el país, de 8 a 0).





Lectura rápida

¿Quién fue Marcos Camino?

Marcos Camino fue el histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras.





¿Cuándo anunció su retiro?

Anunció su retiro en febrero de 2026.





¿Por qué se alejó de los escenarios?

Se alejó por cuestiones de edad y salud, según explicó en su mensaje.





¿Qué cambios ocurrieron en Los Palmeras?

Hubo una ruptura con Rubén "Cacho" Deicas y cambios en la formación de la banda.





¿Qué deseó para Los Palmeras en su despedida?

Deseó que la banda continuara su proyecto y mantuviera su vigencia.





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