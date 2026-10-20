🚨 GRALGÜEMES: GRAVE HECHO DE VANDALISMO, LE ROBARON LAS RUEDAS DE SU AUTO





POLICIALES General Güemes un vecino de esta ciudad sufrió el robo de las ruedas de su vehículo durante la madrugada, mientras el automóvil se encontraba estacionado afuera de su vivienda.





Un nuevo hecho de inseguridad genera preocupación entre los vecinos del barrio los olivos de General Güemes. Durante la madrugada, delincuentes sustrajeron las ruedas de un automóvil que se encontraba estacionado frente a la casa de su propietario.





Según se puede observar en las imágenes, el vehículo quedó apoyado sobre elementos improvisados, luego de que le quitaran las ruedas. El hecho provocó daños y dejó al propietario con la difícil situación de tener que afrontar los gastos para recuperar la movilidad de su automóvil.





Este tipo de situaciones genera indignación y preocupación entre los vecinos, quienes esperan que se puedan esclarecer los hechos y reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos episodios de inseguridad.





📢 EL PORTAL DE GÜEMES

📰 Diario Digital – Toda la información de General Güemes y la región.





📲 Seguinos en nuestras redes sociales y compartí esta noticia.