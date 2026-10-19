Un Fallecido en el ingreso a GRAL. GUEMES: Grave accidente Vial

Chocó un colectivo que venía a Jujuy: una persona murió en el acto

El siniestro ocurrió a las 5.15 de este lunes frente al Parque Industrial de General Güemes





Una tragedia vial conmociona a General Güemes tras un choque entre un colectivo de larga distancia y una motocicleta sobre la ruta nacional 34 . El conductor del rodado menor murió como consecuencia del impacto y ahora los investigadores buscan determinar cómo se produjo el siniestro.





El hecho ocurrió este lunes 19 de octubre, alrededor de las 5.15, a la altura del kilómetro 1134 , frente al Parque Industrial de General Güemes.





En diálogo con Qué Pasa Salta, el comisario Cristian Aguilera, integrante de la División de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, confirmó que ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos al momento del choque.



