Un Fallecido en el ingreso a GRAL. GUEMES: Grave accidente Vial

Chocó un colectivo que venía a Jujuy: una persona murió en el acto
El siniestro ocurrió a las 5.15 de este lunes frente al Parque Industrial de General Güemes
Según precisó, el colectivo se desplazaba en dirección a Jujuy, mientras que la motocicleta avanzaba hacia la rotonda de General Güemes.
Qué se sabe del choque fatal en la ruta 34
Uno de los datos confirmados por la Policía es que el motociclista perdió la vida. Por el momento, no se difundieron detalles sobre su identidad.
Chocó un colectivo que venía a Jujuy: una persona murió en el acto
El siniestro ocurrió a las 5.15 de este lunes frente al Parque Industrial de General Güemes.
Una tragedia vial conmociona a General Güemes tras un choque entre un colectivo de larga distancia y una motocicleta sobre la ruta nacional 34. El conductor del rodado menor murió como consecuencia del impacto y ahora los investigadores buscan determinar cómo se produjo el siniestro.
Según precisó, el colectivo se desplazaba en dirección a Jujuy, mientras que la motocicleta avanzaba hacia la rotonda de General Güemes.
Qué se sabe del choque fatal en la ruta 34
Uno de los datos confirmados por la Policía es que el motociclista perdió la vida. Por el momento, no se difundieron detalles sobre su identidad.
En cuanto al conductor del colectivo, Aguilera informó que el control de alcoholemia arrojó resultado negativo, con cero de alcohol en sangre.
Respecto del motociclista, explicó que deben realizarse los análisis correspondientes mediante una extracción de sangre en la morgue. Al momento de la información, ese resultado todavía no había sido comunicado.
Investigan si uno de los vehículos invadió el carril contrario
La principal incógnita es cómo se produjo el encuentro entre los dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos.