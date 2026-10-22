🏍️LE ENTREGARON A LA MAMÁ GANADORA EL PREMIO DE LA MOTOCICLETA SORTEADA EN “JUGUEMOS CON MAMÁ 2026"













El Intendente de General Güemes, Carlos “Kety” Rosso, acompañado por integrantes del gabinete municipal, realizó la entrega oficial de la motocicleta sorteada durante el evento “Juguemos con Mamá”.





La ganadora, María Rosa de los Ángeles Montaño, recibió su premio tras la firma de la documentación correspondiente.





Desde la Municipalidad de General Güemes felicitamos a la ganadora y agradecemos a todas las familias que participaron de esta celebración.





📢𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝘾𝙄𝙊𝙉 𝘿𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙉𝙎𝘼 𝙔 𝘿𝙄𝙁𝙐𝙎𝙄𝙊𝙉

Municipalidad de General Güemes - Intendencia Carlos Rosso