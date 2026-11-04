ARGENTINA RECIBE AL PAPA AL SON DE 10 MIN DE CAMPANAS

|| ARGENTINA RECIBIRA AL PAPA CON 10 MIN DE CAMPANAS ||





El domingo a las 16.30 horas, cuando aterrice el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá al pontífice desde Uruguay, las iglesias de Buenos Aires recibirán al Papa León XIV con diez minutos de campanadas.





El Arzobispado porteño informó que todas las campanas de los templos de la Arquidiócesis comenzarán a sonar a la vez "saludando al Santo Padre".

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NOTA

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