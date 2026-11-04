Murió un Ex integrante de Video Match humor de Luto

♦️ #Ahora //MURIÓ DANIEL “JAIMITO” BIFULCO, EL RECORDADO HUMORISTA DE VIDEOMATCH





👉 El actor y humorista Daniel Bifulco, conocido por integrar el recordado trío Los Jaimitos del programa Videomatch, conducido por Marcelo Tinelli, fue encontrado sin vida en su domicilio. La noticia se conoció este miércoles 4 de noviembre. Según las primeras informaciones, habría sufrido un infarto, aunque la causa de muerte todavía no fue confirmada oficialmente.

HASTA SIEMPRE JAIMITO





📺 Bifulco alcanzó gran popularidad junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, con quienes protagonizaba divertidos sketches musicales en los que adaptaban canciones con letras humorísticas. Su fallecimiento generó tristeza entre quienes recuerdan aquellos años de la televisión argentina.





Fuente: SIN Censura Salta