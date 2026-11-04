UNA MUJER MURIÓ TRAS CAERSELE BOLSAS DE CEMENTO SOBRE SU AUTO

UNA MUJER MURIÓ TRAS CAER BOLSAS DE CEMENTO SOBRE SU AUTO





Un siniestro vial ocurrió este martes 3 alrededor de las 15 sobre la ruta nacional 68, a la altura de Osma, en jurisdicción de Coronel Moldes. El hecho se produjo cuando parte de la carga de un camión cayó sobre un automóvil en el que viajaba una familia oriunda de Santiago del Estero.





Al menos dos bolsas de cemento impactaron contra el parabrisas del vehículo tras desprenderse mientras el transporte circulaba por la zona. Como consecuencia del impacto, una mujer sufrió graves complicaciones y debió ser trasladada hasta El Carril para recibir asistencia médica.





Pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento. Según la información brindada por Bomberos, la mujer habría sufrido una asfixia producto de la inhalación de cemento. Las autoridades investigan cómo se produjo el desprendimiento de la carga para establecer las responsabilidades correspondientes.





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