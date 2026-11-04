HOY TE NECESITAMOS!! COLECTA DE SANGRE EN GRAL GÜEMES

> ❤️🩸 *¡TE NECESITAMOS! COLECTA DE SANGRE* 🩸❤️
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> Este *JUEVES 5 DE NOVIEMBRE* te esperamos para donar vida.
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> 📍 *Lugar:* Salón Parroquial
> 🕗 *Horario:* 8:30 a 13:00 hs
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> Mucha gente necesita de tu ayuda. Con solo 15 minutos de tu tiempo podés salvar hasta *3 vidas*. Tu sangre puede ser la esperanza de un niño, de una mamá, de un vecino, de alguien que hoy está luchando en un hospital.
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> *¿Quiénes pueden donar? Requisitos básicos:*
> - Tener entre 16 y 65 años
> - Pesar más de 50 kg
> - Gozar de buena salud
> - Llevar DNI
> - Haber desayunado liviano (té, café, mate, jugo, tostadas con mermelada - sin lácteos ni grasas)
> - No haber donado sangre en los últimos 3 meses
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> No tengas miedo, es rápido, seguro y es un acto de amor inmenso.
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> Vení, sumate, invitá a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo.
> *Donar sangre es donar vida.*
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> ¡Te esperamos con los brazos abiertos!
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> *Güemes Trasplantados*
> *A no bajar los brazos nunca 💪❤️*
PORFA COMPARTIR 🙏 🙏 🩸🩸💚
@destacar #seguidores Roque Martin Banegas Cintia Fonrodona Alfredo Chocobar Mica Cantero Municipalidad de General Güemes - Intendencia Carlos Rosso