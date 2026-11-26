



La Parroquia Santa Rosa de Lima informó que, debido a las condiciones climáticas, la Santa Misa de Egresados de los niveles **Secundario y Superior** fue reprogramada.





📅 **Nueva fecha:** martes 1 de diciembre de 2026

🕗 **Horario:** 20:00 horas

📍 **Lugar:** Parroquia Santa Rosa de Lima





Desde la institución religiosa agradecieron la comprensión de la comunidad y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.





🙏 La celebración será una oportunidad para compartir un significativo momento de fe, gratitud y alegría junto a los egresados y sus familias.





**Info: El Portal de Güemes en internet**



