🚨 GENERAL GÜEMES: VOLCÓ UN CAMIÓN QUE TRANSPORTABA CAÑA DE AZÚCAR EN LA ROTONDA DE TORZALITO





POLICIALES 📍 Un siniestro vial se registró este lunes 9 de noviembre, alrededor de las 9 de la mañana, en la rotonda de Torzalito, sobre la Ruta Nacional N.º 9.





🚛 Según la información disponible, el camión circulaba desde las proximidades de Cobos con destino al Ingenio San Isidro, transportando una carga de caña de azúcar, cuando por causas que se tratan de establecer terminó volcando en la rotonda.





🏥 Como consecuencia del accidente, el conductor fue trasladado al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, donde permanece fuera de peligro.





👮‍♂️ Personal policial trabaja en el lugar realizando las actuaciones y peritajes correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.





⚠️ PRECAUCIÓN: Se solicita a los conductores circular con especial cuidado por la zona para evitar nuevos incidentes.





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