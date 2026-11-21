



POLICIALES | CHOQUE ENTRE UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA





Durante la tarde-noche de este viernes se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N.º 12, en el tramo que une las localidades de Campo Santo y El Bordo.





Por causas que se tratan de establecer, una camioneta y una motocicleta protagonizaron una colisión.





📍 El hecho ocurrió sobre la mencionada ruta, generando preocupación entre quienes circulaban por la zona.





⚠️ Se aguarda información oficial sobre las circunstancias del accidente y el estado de salud de los involucrados.





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