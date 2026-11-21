POLICIALES | CHOQUE ENTRE UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA
Durante la tarde-noche de este viernes se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N.º 12, en el tramo que une las localidades de Campo Santo y El Bordo.
Por causas que se tratan de establecer, una camioneta y una motocicleta protagonizaron una colisión.
📍 El hecho ocurrió sobre la mencionada ruta, generando preocupación entre quienes circulaban por la zona.
⚠️ Se aguarda información oficial sobre las circunstancias del accidente y el estado de salud de los involucrados.
📲 EL PORTAL DE GÜEMES
Información de General Güemes y la región.