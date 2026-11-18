



Foto: redes Sociales Angel Teseira





POLICIALES: Un grave siniestro vial se registró este miércoles 18 de noviembre, alrededor de las 16:00 horas, en inmediaciones del puente del río Las Pavas, en el límite entre las provincias de Salta y Jujuy.





Según los primeros datos, el accidente involucró a un automóvil y un utilitario, que colisionaron frontalmente en el sector del cruce de la Ruta Nacional N.º 34 y la Ruta Provincial N.º 12.





Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y sufrieron golpes y traumatismos. Ambas fueron asistidas y posteriormente trasladadas al hospital Dr. Joaquín Castellanos de General Güemes.





DESVÍO DEL TRÁNSITO





A raíz del siniestro, se dispuso un operativo de desvío vehicular. El tránsito fue canalizado por Ruta Provincial N.º 12 hacia El Bordo y posteriormente por Ruta Provincial N.º 11, pasando por Campo Santo, para continuar hacia la ciudad de General Güemes.





Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.





📍 El hecho generó complicaciones en la circulación vehicular sobre uno de los principales corredores de conexión entre Salta y Jujuy.





Información en desarrollo – El Portal de Güemes.





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