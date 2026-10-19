GRAL GÜEMES:⚡🔌 ¡UPATECO llega con una nueva capacitación a 120 personas en nuestra ciudad!









En el Centro Cultural 13 de Febrero se realizó el lanzamiento oficial del curso de Instalación Eléctrica, una propuesta gestionada por el intendente Carlos “Kety” Rosso junto al diputado Daniel Segura, en articulación con UPATECO.





Seguimos generando espacios de formación que brindan herramientas, amplían conocimientos y abren nuevas oportunidades de desarrollo laboral para nuestra comunidad. 🤝





¡Más capacitación, más oportunidades para Güemes!





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📢 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝘆 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 | 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀 - 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼











