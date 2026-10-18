🌦️ PRONÓSTICO DEL TIEMPO | UNA SEMANA CON FUERTES CAMBIOS DE TEMPERATURA





📍 GENERAL GÜEMES Y ALREDEDORES





🌧️ La semana comenzará con temperaturas frescas, humedad y cielo mayormente nublado, pero desde el martes se espera un importante ascenso térmico que tendrá su punto máximo el jueves, con una máxima cercana a los 30 grados.





🌡️ EL PRONÓSTICO DÍA POR DÍA





🔹 LUNES: jornada fresca y húmeda, con una máxima de 16 °C.





🔹 MARTES: comienza a subir la temperatura, con máximas superiores a los 20 °C.





🔹 MIÉRCOLES: continúa el ascenso térmico, con una máxima cercana a los 28 °C.





☀️ JUEVES: sería el día más cálido de la semana, con temperaturas que podrían alcanzar los 30 °C.





🔹 VIERNES: se mantendría el tiempo templado, con una máxima aproximada de 27 °C.





🌧️ SÁBADO: llegaría un nuevo cambio en las condiciones del tiempo, con descenso de temperatura y probabilidad de lluvias.





🥶 DOMINGO: regresaría el ambiente fresco, con máximas estimadas entre los 17 y 18 °C.





🌥️ DÍAS GRISES Y POCO SOL





El meteorólogo Nieva señaló que la persistencia de jornadas húmedas, frescas y con abundante nubosidad reduce la presencia directa del sol y genera una sensación térmica más baja.





Además, advirtió que varios días consecutivos con estas condiciones pueden influir en las actividades cotidianas, el descanso y el estado de ánimo, especialmente en personas sensibles a los cambios de temperatura.





📌 ¿CUÁNDO CONVIENE PLANIFICAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE?





Según el pronóstico anticipado, entre el martes y el viernes se presentarían las condiciones más templadas de la semana. Sin embargo, el sábado podría marcar el inicio de un nuevo período de inestabilidad.





⚠️ IMPORTANTE: las temperaturas y las probabilidades de precipitaciones son estimaciones y pueden modificarse con las próximas actualizaciones meteorológicas.





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