Allanamientos y un detenido por delitos contra la propiedad en General Güemes





Los hechos investigados ocurrieron en viviendas de los barrios 17 de agosto y Evita. Tras realizar allanamientos en tres domicilios, personal de la Brigada de Investigaciones 7 recuperó un televisor y demoró, además, a dos personas que registraban pedidos de detención vigentes. Los uniformados trabajaron bajo directivas del Magistrado zonal.





En el marco de una investigación por dos hechos de robo ocurridos en General Güemes, personal de la Dirección General de Investigaciones, a través de la Brigada de Investigaciones 7, llevó adelante tres allanamientos en domicilios ubicados en los barrios Evita y Nueva Esperanza II de la citada ciudad.





Uno de los hechos investigados ocurrió en una vivienda del barrio 17 de agosto, donde denunciaron la sustracción de prendas de vestir y una notebook. El segundo tuvo lugar en el barrio Evita, donde sustrajeron un televisor de 75 pulgadas y un equipo de música.





A partir de las tareas investigativas, que incluyeron el análisis de registros fílmicos y otras diligencias, los efectivos reunieron elementos que permitieron identificar al presunto involucrado y solicitar las correspondientes medidas judiciales ante la Oficina Judicial de Garantías.





Durante las irrupciones, los uniformados identificaron a los ocupantes de los inmuebles y secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de los hechos investigados, además de un televisor denunciado como sustraído.





En el marco del procedimiento, también fueron demorados un hombre y una mujer mayores de edad que registraban pedidos de detención vigentes en otras causas judiciales.





Las actuaciones se desarrollaron bajo las directivas de la Fiscalía Penal de General Güemes.





PRENSA POLICIA DE SALTA