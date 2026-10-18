👑 SEMANA DE MAMÁ 2026 | REINA DE LAS MADRES

Desde la organización de Semana de Mamá 2026 felicitamos con enorme alegría a Mayra Nieva, quien se consagró como Reina de las Madres 2026 de la ciudad de General Güemes.





Mayra representa al barrio El Obrero y pertenece al grupo Las Diosas del Obrero. Además, recibió el reconocimiento como la candidata con más “Me gusta” en redes sociales, gracias al acompañamiento y cariño de la comunidad.





¡Muchísimas felicidades, Mayra! 👑✨





Deseamos que tu reinado sea un ejemplo de unión, fortaleza, compañerismo y compromiso, y que contribuya a seguir fortaleciendo y manteniendo viva esta histórica fiesta que, año tras año, reúne y celebra a las madres de nuestra ciudad.





¡Felicitaciones, Reina de las Madres 2026!

Que disfrutes y representes con orgullo este hermoso reconocimiento. ❤️





Semana de Mamá 2026