Presentaron una denuncia en Defensa del Consumidor contra AUNOA por el peaje de Cabeza de Buey

Metán: El abogado Federico Delgado formalizó la presentación contra la concesionaria Autovía del NOA S.A. ante los organismos correspondientes. Cuestionó la duplicación del valor del peaje para quienes no usan TelePASE, la exclusión del dinero en efectivo y el mal estado de la Ruta Nacional 9/34.





En el marco del creciente malestar social de los usuarios de la Ruta Nacional 9/34, el abogado Federico Delgado formalizó una denuncia ante los organismos de Defensa del Consumidor contra la empresa concesionaria Autovía del NOA S.A. (AUNOA), a cargo de la estación de peaje Cabeza de Buey.





Desde las puertas del Poder Judicial y el Ministerio Público, el letrado sostuvo que la medida busca resguardar los derechos de los conductores e impugnar las condiciones restrictivas que intenta imponer la compañía privatizada. “Acabamos de realizar la denuncia respectiva en Defensa del Consumidor para proteger los derechos de los usuarios que transitan la Ruta Nacional 9/34, especialmente en el sector de Cabeza de Buey. Nos fundamentamos en un principio básico: servicio que no se presta, no se debe pagar”, aseveró Delgado en las afueras de la sede judicial.





La presentación judicial y administrativa argumenta que la empresa cobra tarifas con un 100% de recargo a aquellos conductores que abonan de forma manual o electrónica sin contar con el dispositivo TelePASE, sumado a la ilegalidad de prohibir el pago con dinero en efectivo en una ruta que presenta severas deficiencias de mantenimiento.