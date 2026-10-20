CLIMA:ATENCION PRODUCTORES AGRÍCOLAS COMO ESTARA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2.026





Frío en noviembre?





El pronóstico del tiempo indica un período prolongado de inestabilidad y lluvias persistentes debido al paso de sucesivos frentes meteorológicos, lo que culminará con un descenso marcado de las temperaturas hacia el comienzo de noviembre.





Aca los detalles

Miércoles: Comienzo de las lluvias con tormentas eléctricas. La inestabilidad se instalará de forma intermitente.

Jueves y Viernes: Se registrarán los acumulados más significativos y los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

Sábado: Continúa la inestabilidad persistente con lluvias intermitentes.

Domingo: El ingreso de un nuevo frente frío pondrá fin definitivo a las precipitaciones de este primer sistema durante el transcurso del día.

Fin de Octubre: La incursión de aire frío del domingo será breve, ya que se prevé otro episodio de inestabilidad (lluvias/tormentas) antes de despedir el mes.

Inicios de Noviembre: La combinación de estos sistemas logrará acentuar más las bajas temperaturas para arrancar el nuevo mes con un ambiente notablemente más frío.

Atípico para la estación "primavera ".





El país experimenta un ambiente fresco persistente durante la segunda mitad de octubre de 2026, caracterizado por un inusual y marcado descenso térmico que rompe con el calor habitual de la primavera. Las proyecciones climáticas de la región, este patrón de masas de aire frío mantendrá los termómetros moderados de cara al inicio de noviembre.





Comportamiento del Clima Actual





Temperaturas mínimas y máximas: Las mañanas y los amaneceres se presentan fríos a frescos con mínimas de entre 8 °C y 12 °C en varios puntos del país (llegando a marcas de 15 °C a 19 °C en otras zonas). Las tardes se tornan cálidas pero agradables, con máximas que oscilan generalmente entre 23 °C y 28 °C, alejadas de los extremos calurosos comunes en esta época.





La persistencia de este ambiente se debe principalmente a los vientos constantes del sector sur, que empujan masas de aire fresco e inestabilidad hacia el territorio nacional.





Se observa un incremento en la probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas de manera intermitente. Esto impacta de forma directa el norte de ambas regiones y mantiene bajo alerta las zonas ribereñas por las crecidas de los ríos.





Perspectivas para Inicios de Noviembre





A nivel macro, el comportamiento de la atmósfera en la región de cara a la transición de octubre a noviembre está fuertemente influenciado por la variabilidad oceánica:





Los pronóstico indica sobre pulsos sucesivos de aire polar e inusuales frentes fríos que avanzan desde el sur continental. Esto causará caídas bruscas de temperatura, manteniendo los promedios térmicos por debajo de los valores históricos.

Seguiremos informando acorde a las condiciones más actuales,en los próximos días.

Sigue los avisos oficiales en tiempo real,por canales oficiales de la Dirección de Meteorología Nacional.