



El número de WhatsApp que se utilizaba anteriormente fue dado de baja y ya no recibe mensaje, por lo que las familias deberán utilizar los nuevos canales habilitados.





Cómo sacar un turno por internet

Para solicitar una consulta, los pacientes deberán ingresar a www.aonorte.gob.ar desde un celular o computadora y seleccionar el ícono del chat ubicado en la esquina inferior derecha. Luego deberán seguir las indicaciones del sistema y tener disponible una fotografía del DNI del paciente y, cuando corresponda, la derivación médica.





El chat funciona de lunes a viernes, de 8 a 14. Asimismo, desde el hospital advirtieron que reciben en ocasiones más de mil mensajes diarios, por lo que las respuestas pueden demorar. Las personas que no cuenten con conexión podrán gestionar sus turnos llamando al 0800-555-7755.

⚠️ El Hospital Público Materno Infantil de Salta informó que modificó el sistema de solicitud de turnos para consultas médicas. A partir de ahora, los pacientes deberán realizar el trámite a través del chat disponible en la página web del establecimiento.