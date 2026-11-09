SALTA PRESENTE EN UN MOMENTO HISTÓRICO

### 🇦🇷 UN PONCHO SALTEÑO LLEGÓ A MANOS DEL PAPA LEÓN XIV





Un orgullo para Salta. El papa León XIV recibió un poncho artesanal confeccionado por Terito Guzmán, reconocido artesano de Seclantás, durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo realizado este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA).





La prenda fue especialmente diseñada para la ocasión y combina los colores celeste y blanco de la bandera argentina 🇦🇷 con el amarillo y blanco de la bandera del Vaticano. Además, lleva incorporado el escudo papal.





El Santo Padre recibió el obsequio con una sonrisa, desplegó el poncho y posó para las fotografías junto al arzobispo de Buenos Aires, José Cuerva.





👏 La historia familiar también tiene un antecedente especial: el padre de Terito, Tero Guzmán, fue quien confeccionó un poncho para el papa Juan Pablo II.





La artesanía salteña vuelve a trascender fronteras y representa nuestra identidad, nuestras raíces y el orgullo de todo un pueblo.





📍 Seclantás – Salta.





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Fuente: El Tribuno. El Tribuno