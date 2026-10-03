🚌 OTRA VEZ UNIDAD DE LA VELOZ DEL NORTE PRESENTÓ FALLAS Y PASAJEROS QUEDARON VARADOS





Informe LA MARINA TORRES REDES SOCIALES ANTA





🌡️ La unidad de la empresa La Veloz del Norte que debía partir desde Salta Capital con destino a Talavera a las 14:30 presentó inconvenientes desde el inicio del viaje, relacionados con el funcionamiento del aire acondicionado.





🔧 Según relataron pasajeros, inicialmente se aguardó la llegada de un técnico hasta aproximadamente las 15 horas. Luego de varias llamadas, el chofer informó que se realizaría un cambio de unidad.





⏳ Sin embargo, al momento de esta publicación, el nuevo coche todavía no se habría presentado y la unidad continúa detenida con sus pasajeros a bordo en inmediaciones del acceso principal a Salta Capital, sobre avenida Asunción, pasando la Rotonda de los Gauchos.





🥵 La demora se produce además en medio de temperaturas superiores a los 30 °C en la capital salteña, lo que genera mayor preocupación entre los pasajeros que permanecen esperando una solución.





📲 Se aguarda que la empresa concrete el cambio de unidad y permita a los pasajeros continuar viaje hacia sus destinos respectivos. ( William Beleizan )





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