La transmisión oficial utilizó una gráfica incorrecta al mostrar imágenes del piloto argentino y descolocó a todos.









colapinto imagen de doohan

La Fórmula 1 cometió un tremendo error en medio de su transmisión oficial: compartió la gráfica de Jack Doohan para presentar a Franco Colapinto y en el mismo momento el argentino por poco se despista.





El insólito hecho ocurrió minutos antes de que el auto del oriundo de Pilar se prendiera fuego y lo dejara afuera de las prácticas de este viernes 30 de mayo, en la antesala del Gran Premio de España, que se encuentra en Barcelona.





Por qué Franco Colapinto no pudo completar la prueba de este viernes

El joven de 22 años no pudo terminar la práctica por un inconveniente en el monoplaza que provocó un pequeño incendio en la parte trasera del auto. Nada grave, pero lo suficiente para dejarlo fuera de competencia y en el último lugar.





A falta de 15 minutos para el cierre, Franco Colapinto entró repentinamente a boxes con una llama en su coche y los bomberos tuvieron que intervenir para apagar el fuego.





Finalmente, los mecánicos de Alpine decidieron retirar el auto para una revisión y posibles arreglos que sean necesarios.





El equipo optó por que el piloto argentino realice los primeros tiempos con neumáticos medios, a diferencia de la gran mayoría de los corredores que lo hizo con duros.





Luego de dar varias vueltas, regresó a boxes a mitad de la sesión y cambiaron los neumáticos y le redujeron la carga de combustible con el objetivo de que reduzca sus tiempos y realice una vuelta en condiciones similares a las de la clasificación.





Sin embargo, dio algunos giros y debió retirar el auto por el inconveniente mecánico.





Vale señalar que este problema en la unidad le podría traer un inconveniente mayor a Franco Colapinto ya que si los mecánicos lo modifican, será penalizado con diez puestos en la parrilla de salida.





Cómo sigue el cronograma del GP de Barcelona

Viernes 30 de mayo

Práctica Libre 2: 12.00 (Hora argentina)





Sábado 31 de mayo

Práctica Libre 3: 7.30





Clasificación: 11.00





Domingo 1 de junio

Carrera a 66 vueltas: 10.00