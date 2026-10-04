La Provincia ofrece financiamiento productivo para emprendedores, empresas y pymes

El Ministerio de Producción y Minería busca ampliar el acceso de emprendedores y empresas a créditos con tasas diferenciadas. Las líneas fueron reordenadas y contemplan desde microemprendimientos hasta proyectos de mayor escala.





El Ministerio de Producción y Minería de Salta presentó ante 45 intendentes las distintas líneas de financiamiento productivo disponibles para emprendedores, empresas y pymes de la provincia. La exposición estuvo a cargo de Carlos Mateo, coordinador general de la cartera, en el marco de una reunión de intendentes encabezada por el jefe de Gabinete, José Sergio Camacho.









El objetivo de la presentación fue fortalecer el vínculo entre los municipios y la Unidad de Financiamiento Productivo, para facilitar el acceso a las herramientas crediticias y ampliar su alcance en las distintas localidades.





Mateo explicó que las líneas fueron reordenadas para adaptarlas a las condiciones económicas actuales. Entre ellas se encuentra la destinada a microemprendimientos, con financiamiento de hasta $3 millones, orientada principalmente a pequeños emprendedores que tienen dificultades para acceder al sistema bancario por falta de garantías o requisitos de formalización.





“Es justamente para atender circunstancias de pequeños emprendedores que no pueden acceder al crédito bancario”, explicó el funcionario.





La propuesta contempla además una estratificación de los montos de financiamiento, con líneas de entre $0 y $3 millones, de $3 a $15 millones y otras por encima de ese monto. También existen alternativas para empresas de mayor tamaño, con fondos provenientes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Fondo Provincial de Inversiones establecido por la Ley 8086.





Representantes





Durante el encuentro, el Ministerio planteó a los intendentes la necesidad de que cada municipio designe a una persona del área productiva o económica para funcionar como enlace con la cartera provincial. La intención es que esos referentes puedan recibir y orientar a los emprendedores interesados, intercambiar formularios y facilitar la comunicación con la Unidad de Financiamiento. Mateo señaló que actualmente existen diferencias en el nivel de utilización de estas herramientas entre los municipios. Mientras algunas localidades ya gestionaron numerosos créditos, otras todavía no registran solicitudes. “Lo que hemos tratado de hacer es darles hegemonía a todos los municipios”, sostuvo el coordinador productivo. La cartera también busca reforzar el acompañamiento a los interesados. Los trámites pueden iniciarse mediante los municipios y también a través de los canales de comunicación del Ministerio de Producción y Minería