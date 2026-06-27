EL SAUCE 🚨 VOLCÓ UN AUTO: TRES OCUPANTES RESULTARON ILESOS 🚨





Un siniestro vial se registró en las últimas horas cuando un auto que circulaba de oeste a este volcó mientras sus tres ocupantes regresaban desde El Sauce.





Afortunadamente, los tres hombres involucrados no sufrieron heridas de gravedad, aunque fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia.





🚑 Trabajaron en el operativo efectivos del Sistema de Emergencias 911 y una ambulancia del Hospital Dr. Joaquín Castellanos.





🔎 Por el momento, se investigan las causas y la mecánica del vuelco.





📍 Ampliaremos la información a medida que se conozcan más detalles oficiales.





📸 Fotos: Canal 2 Libersat.





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