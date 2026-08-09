POLICIALES: secuestraron en Campo Santo un rodado con requerimiento judicial































POLICIALES: La intervención se realizó anoche en barrio Joaquín Rueda. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.Anoche, efectivos de la Sección Motorista de Emergencia Policial del Distrito de Prevención 7 realizaron un procedimiento en el marco de un patrullaje preventivo en barrio Joaquín Rueda, de la localidad de Campo Santo, tras detectar a un motociclista que circulaba sin las medidas de seguridad.Al fiscalizar el rodado y verificar sus datos en el sistema, constataron que registraba un pedido de secuestro por robo.Como resultado del procedimiento, un hombre de 23 años fue demorado y, junto con la motocicleta, quedó a disposición de la Justicia.Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.