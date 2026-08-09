Realizaban maniobras imprudentes en motos y fueron demorados en la zona este de General Güemes

PRENSA02 AGOSTO , 2026 DDP 7, SEGURIDAD URBANA
Efectivos de la División Seguridad Urbana Valle de Siancas, en el marco de un patrullaje preventivo sobre la ruta provincial 10, a la altura del kilómetro 3, en la zona este de la localidad de General Güemes, detectaron a dos jóvenes que realizaban maniobras imprudentes con sus motocicletas.
Ante la situación, los uniformados hicieron cesar la actividad e identificaron a las personas, tratándose de dos jóvenes de 18 y 20 años, quienes fueron demorados y posterior recuperaron su libertad.
Conforme a las directivas judiciales, se procedió al secuestro preventivo de ambos rodados, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.
Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.
Efectivos de la División Seguridad Urbana Valle de Siancas, en el marco de un patrullaje preventivo sobre la ruta provincial 10, a la altura del kilómetro 3, en la zona este de la localidad de General Güemes, detectaron a dos jóvenes que realizaban maniobras imprudentes con sus motocicletas.
Ante la situación, los uniformados hicieron cesar la actividad e identificaron a las personas, tratándose de dos jóvenes de 18 y 20 años, quienes fueron demorados y posterior recuperaron su libertad.
Conforme a las directivas judiciales, se procedió al secuestro preventivo de ambos rodados, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.
Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.