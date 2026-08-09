Realizaban maniobras imprudentes en motos y fueron demorados en la zona este de General Güemes









PRENSA02 AGOSTO , 2026 DDP 7, SEGURIDAD URBANAEfectivos de la División Seguridad Urbana Valle de Siancas, en el marco de un patrullaje preventivo sobre la ruta provincial 10, a la altura del kilómetro 3, en la zona este de la localidad de General Güemes, detectaron a dos jóvenes que realizaban maniobras imprudentes con sus motocicletas.Ante la situación, los uniformados hicieron cesar la actividad e identificaron a las personas, tratándose de dos jóvenes de 18 y 20 años, quienes fueron demorados y posterior recuperaron su libertad.Conforme a las directivas judiciales, se procedió al secuestro preventivo de ambos rodados, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.