Importante Siniestro en la autopista de ingreso a Salta





SINIESTRO VIAL

El conductor de 40 años domiciliado en Jujuy quedó internado en el hospital de Güemes.





Una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó un grave siniestro este miércoles al mediodía sobre la Ruta Nacional 9, en la autopista de ingreso a Salta, a la altura del kilómetro 1557.





El vehículo, conducido por un hombre de 40 años domiciliado en Jujuy, de acuerdo a las pericias habría cruzado de carril tras perder el control, atravesó la platabanda y terminó impactando contra un árbol.





Luego continuó su recorrido hasta llegar a la calzada contraria, aunque afortunadamente no embistió a otros vehículos.





El conductor quedó atrapado dentro de la camioneta y fue auxiliado por un fiscal que circulaba por la zona y por personal policial. Posteriormente fue trasladado consciente al hospital de General Güemes, donde quedó internado en observación con politraumatismos y traumatismo de cráneo encefálico, sin pérdida de conocimiento.





La camioneta sufrió importantes daños y quedó secuestrada mientras avanzan las actuaciones para determinar las causas del accidente.