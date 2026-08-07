✨👑 ELECCIÓN DE LA REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 2026 EN EL COLEGIO DR. MARIANO MORENO

📸 El Portal de Güemes estuvo presente en una jornada muy especial del Colegio Dr. Mariano Moreno N.º 5085, donde los estudiantes fueron protagonistas de una celebración marcada por la juventud, la participación y el compañerismo. 🎓💙





Durante la jornada se llevó adelante la elección de los representantes estudiantiles para el año 2026, en un clima de entusiasmo y alegría compartido por toda la comunidad educativa. 🙌✨





👑 CHICO 10 MARIANO MORENO 2026

🏅 Thiago Klimasauskas

🌸 2.ª Dama de Honor

👑 Rosario Ayala — Candidata N.º 1, 4.º 2.ª





🌷 1.ª Dama de Honor

👑 Ámbar Victoria Yáñez





👸 2.ª Princesa

✨ Sheyla Guevara — 5.º 2.ª Cs. Naturales





👸 1.ª Princesa

✨ Ana Virginia Trepo — 5.º 1.ª Cs. Naturales





👑🌟 REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 2026

💐 Guadalupe Córdoba





🎉 Una celebración que reunió a estudiantes, docentes y familias, destacando los valores de la participación, el compañerismo y el espíritu juvenil.





📲 El Portal de Güemes acompañó esta jornada especial y compartió cada momento de una elección que quedará como parte de los recuerdos de la comunidad educativa.





📸 Toda la cobertura en Vivo | El Portal de Güemes

📰 21 años haciendo noticias