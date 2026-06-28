🌎🇦🇷 ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UN GRAN TERREMOTO EN ARGENTINA? 🤔😱





Los recientes movimientos sísmicos registrados en Venezuela volvieron a poner en debate una pregunta importante: ¿qué tan preparados estamos los argentinos ante un evento de gran magnitud?





Aunque la actividad tectónica de Argentina es diferente a la de otros países de la región, nuestro territorio no está exento de riesgos. La subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana genera una constante acumulación y liberación de energía, provocando sismos de distinta intensidad.





📍 Mapa de peligrosidad sísmica en Argentina:

🔴 Alta peligrosidad: Provincias del oeste argentino como Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza, donde la actividad sísmica es más frecuente y la preparación resulta fundamental.





🟡 Riesgo moderado y bajo: A medida que nos alejamos de la Cordillera de los Andes, la amenaza disminuye, aunque ningún lugar está completamente libre de experimentar un sismo.





⚠️ Los especialistas recuerdan que un terremoto importante puede ocurrir en cualquier momento: dentro de un año, mañana o incluso en unos minutos. La naturaleza no avisa.





🏠 Por eso, conocer el nivel de riesgo de tu provincia, tener un plan de emergencia y saber cómo actuar ante un sismo puede marcar la diferencia.





¿Sabías que Salta y Jujuy se encuentran entre las zonas de mayor peligrosidad sísmica del país? 👇





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