Conmoción: murió Ernestina Pais en un trágico accidente con el Tren de la Costa

ULTIMO MOMENTO

La conductora y actriz Ernestina Pais murió en la tarde este viernes tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado entre las estaciones San Isidro R y Las Barrancas, del ramal perteneciente a la Línea Mitre. El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en el cruce de Roque Sáenz Peña.





Según pudo saber, Pais conducía un auto Honda City cuando fue impactada por el tren. De acuerdo con el relato del motorman, el vehículo habría intentado cruzar las vías cuando las barreras ya se encontraban bajas. Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar.





Tras el siniestro, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, el servicio del Tren de la Costa permaneció interrumpido de manera preventiva mientras se desarrollaban las tareas periciales y de asistencia en el lugar.





En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.