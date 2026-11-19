El procedimiento fue en el marco del Plan Operativo de Integración y Seguridad Interprovincial del NOA y NEA en un control de Río Las Pavas. La Dirección General de Investigaciones puso a disposición de la Justicia, a una mujer que mediante engaños habría sustraído dinero de la jubilación a dos adultos mayores de General Güemes. La investigada fue detenida y secuestraron un vehículo.

Policía de Salta a través de la Dirección General de Investigaciones puso a disposición de la Justicia a una mujer de 52 años en el marco de una causa por hurto. El procedimiento se concretó en la tarde de ayer en el puesto Río Las Pavas durante intervenciones en el marco del Plan Operativo de Integración y Seguridad Interprovincial del NOA y NEA donde además, secuestraron el vehículo en el que se desplazaba.





La investigación inició a partir de dos denuncias radicadas adultos mayores que habrían sufrido la sustracción de sus haberes luego de haberlos percibido en distintas entidades bancarias.





De acuerdo a la actuación policial y al análisis de los investigadores, la sospechosa operaba mediante engaños interceptaba a las víctimas y simulaba conocerlos, ganándose la confianza de los adultos que salían de cobrar en distintos bancos y, en un descuido intercambiaba el dinero legítimo de ellos por una bolsa con papeles.





El trabajo de campo y el aporte de cámaras de seguridad permitió individualizar a la mujer y el vehículo en el que se desplazaba. Con estos elementos, la Fiscalía Penal solicitó el pedido de secuestro del rodado.





La mujer y el automóvil, fueron interceptados en el puesto Policial Rio Las Pavas y quedaron a disposición de la Justicia.