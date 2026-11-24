



El procedimiento se originó a partir de una denuncia por hurto calificado por escalamiento. En el allanamiento realizado en barrio San Antonio secuestraron herramientas y otros elementos de interés para la causa. Además, mediante nuevas intervenciones, recuperaron otros bienes que estarían vinculados a la investigación.





Efectivos de la División Brigada de Investigaciones N.º 7 llevaron adelante una serie de procedimientos en la ciudad de General Güemes, en el marco de una investigación por la sustracción de herramientas y otros elementos de un aserradero.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada por el propietario del establecimiento, quien informó que personas desconocidas habrían ingresado al predio y sustraído diversos elementos.





Como resultado de las tareas investigativas, se concretó un allanamiento en una vivienda de barrio San Antonio, donde secuestraron cuatro llaves de mano, una caja de llaves y un rollo de cable. En el procedimiento fue detenido un hombre mayor de edad.

A partir de las diligencias investigativas posteriores al procedimiento, se realizaron nuevas intervenciones en dos domicilios de los barrios Tabacalero y La Tablada, donde se logró recuperar otros elementos que estarían vinculados a la causa.





En el primer domicilio secuestraron una máscara de soldar, una llave metálica, una tijera de podar y un rollo de cable. En tanto, en barrio La Tablada recuperaron una bicicleta que también estaría vinculada a una denuncia por sustracción en barrio Santa Rosa.





La Fiscalía Penal de Flagrancia y la OFIJU GAR Centro dispusieron la detención de un hombre de 32 años y el secuestros de los elementos