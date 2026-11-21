Oscar Belondi prepara una fiesta inolvidable en "La Ferro"

Este Domingo 22 de Noviembre, la ciudad de General Güemes vivirá una noche cargada de ritmo y fiesta en un evento en el 🚂 FINDE XXL, DOMINGO DE DESCONTROL 🔥





¡VUELVE EL NÚMERO UNO! ❤️‍🔥

VUELVE La Repandilla Oscar Belondi





Hace mucho que no pasa… ¡y esta vez no te lo podés perder! 🔥





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#LaFerroNoPara 🚂



