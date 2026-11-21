Oscar Belondi prepara una fiesta inolvidable en "La Ferro"
Este Domingo 22 de Noviembre, la ciudad de General Güemes vivirá una noche cargada de ritmo y fiesta en un evento en el 🚂 FINDE XXL, DOMINGO DE DESCONTROL 🔥
¡VUELVE EL NÚMERO UNO! ❤️🔥
VUELVE La Repandilla Oscar Belondi
Hace mucho que no pasa… ¡y esta vez no te lo podés perder! 🔥
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🍻 Promo en bebidas a 5 mil pesos en barra hasta 2:30 am.
#LaFerroNoPara 🚂
El escenario se encenderá con un cartel de lujo encabezado por Oscar Belondi, quien traerá todo su carisma y talento para hacer vibrar a los asistentes en una noche única en LA FERRO DISCO.