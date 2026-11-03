General Güemes: destinarán casi USD 45 millones a transformar la Ruta 34 y potenciar el Parque Industrial





El Gobierno provincial priorizará la readecuación de la traza nacional con cuatro carriles, pasos bajo nivel y un puente elevado a la altura de la Ruta 11, junto a la consolidación del nodo logístico de cara al Corredor Bioceánico. Los fondos forman parte del crédito internacional por USD 100 millones con el BIRF autorizado por la Legislatura.





El departamento General Güemes se encamina hacia una reconversión estructural en materia vial y productiva. Con una inversión estimada en 44,6 millones de dólares, la Provincia confirmó que priorizará dos megaproyectos clave: la readecuación integral de la traza urbana de la Ruta Nacional 34 y el fortalecimiento de la infraestructura del Parque Industrial y el nodo logístico multimodal.





La partida financiera forma parte de un paquete de financiamiento internacional de hasta 100 millones de dólares otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuya toma de deuda fue autorizada por la Legislatura salteña.





Ambas obras fueron fijadas como prioridades de gestión tras la mesa de trabajo mantenida el último viernes entre legisladores, intendentes y funcionarios del Ejecutivo provincial para el armado del Presupuesto 2027.





Cuatro carriles, puente elevado y túneles de cruce

La intervención vial apunta a resolver un colapso histórico. Actualmente, el paso de la Ruta 34 por la zona urbana de General Güemes genera severas demoras en horarios pico. El panorama amenaza con agravarse de forma crítica con la plena operatividad del Corredor Bioceánico de Capricornio, vía internacional que, según cálculos técnicos, podría hasta triplicar el caudal de camiones y transporte pesado que atraviesa la ciudad con destino a Jujuy, Bolivia o el sur de Salta.





Para ordenar el tránsito sin desviar la arteria, el proyecto mantendrá la traza existente pero la transformará de raíz:





Autovía de 4 carriles: Ampliación de calzadas para agilizar la fluidez del tránsito pasante y local.





Puente elevado: Se erigirá a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 11, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus.





Pasos bajo nivel: Construcción de túneles vehiculares y peatonales para coser e integrar los dos sectores de la ciudad que hoy se encuentran fracturados por la ruta nacional.





El nodo logístico: capital del Corredor Bioceánico

La segunda pata del plan busca que Güemes deje de ser un mero punto de paso y se transforme en un polo de servicios para el transporte interoceánico.





El financiamiento prevé dotar al Parque Industrial de mejoras de conectividad con la Ruta 34 y el ramal ferroviario del Belgrano Cargas, además de generar áreas para playas de transferencia de cargas, centros de acopio, estaciones de servicio, talleres mecánicos, gomerías y plazas hoteleras para transportistas.