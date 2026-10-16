La EET N° 3159 Dr. Darío Felipe Arias celebra que los estudiantes desarrollaron actividades dentro de POSCO, donde pudieron aplicar los conocimientos adquiridos en el aula e incorporar nuevas habilidades enriqueciendo así su preparación para el futuro.

El acompañamiento pedagógico esta a cargo de los docentes Prof. Elizabeth Aguirre y Prof. Martin Reque.

Felicitamos a los alumnos por este importante logro. La Escuela Técnica N° 3159 sigue avanzando con vinculaciones con el mundo laboral en pro de seguir mejorando las trayectorias escolares de nuestros estudiantes.

Municipios: Los estudiantes Sol Estefanía Toro y Maximiliano Ezequiel Cruz culminaron sus prácticas profesionalizantes en POSCO. Argentina.