Güemes: Se ganó una camiseta autografiada por el "10" Lionel Messi

La donó Rubén Alderete, ex alumno de la Promoción 1977 del Colegio Moreno, quién es delegado de la AFA en Jujuy,

El director del Colegio Moreno muestra la camiseta firmada por Messi.

Nota Sergio Tapia para EL TRIBUNO DE SALTA

Una camiseta de la Selección Argentina, autografiada por su capitán Lionel Messi, fue sorteada por las autoridades del colegio Dr. Mariano Moreno. El sorteo se llevó a cabo el pasado miércoles en horas de la tarde, resultando ganador el señor Hugo Callado de barrio SOEM. La preciada camiseta fue donada por Rubén Alderete, un ex alumno de la Promoción 1977 del Colegio Moreno, quién se mantuvo al frente de la Liga Güemense de Fútbol por varios años, y actualmente es delegado del Consejo Federal de la AFA en Jujuy, lo que le facilitó el acceso a la camiseta de la selección autografiada.





La donación tenía como finalidad llevarla a una subasta para reunir fondos que permitieran mejorar el laboratorio del colegio con la compra de nuevos elementos e insumos, destinados a la práctica de materias como física, química y biología. AFA cuenta con un stock de camisetas firmadas por Messi, las cuales son donadas con fines benéficos. "Envié una nota a los directivos solicitando el envío de una camiseta firmada, explicando con detalles cuál sería su destino, por suerte había una camiseta disponible y respondieron afirmativamente, no tuve que esperar mucho" explicó Rubén Alderete hace un año, cuando realizó la donación.





Por años, los directivos del colegio buscaron los fondos para poder mejorar el laboratorio donde se dictan las materias relacionadas con la orientación del colegio que otorga títulos de Bachiller en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades. El aula destinada para el laboratorio cuenta con mesones de madera que necesitan ser recubiertos con cerámicos, las cañerías que forman la red de agua son de plomo, las griferías tienen muchas fallas y la compra de al menos dos microscopios, son algunas de las mejoras más urgentes.





También el playón deportivo debe ser reconstruido, su deterioro impide el normal desarrollo de las prácticas de básquet y vóley. "Intentamos concretar la subasta pero se nos hacía muy complicado, por esa razón tomamos la decisión de sacar a la venta un bono contribución" comentó el profesor Julio Tolava, director de la institución.

El bono tuvo un costo de $5.000 y se sortearon cuatro premios. "Queríamos entregar la remera antes de que termine el mundial, no logramos vender todos los números pero la recaudación fue buena, en una subasta corríamos el riesgo de tener que dejarla ir por un valor mucho menor, creo que tomamos la mejor opción".