NUEVA ADQUISICIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS GRAL Manuel Belgrano

POR LA FLAMANTE ADQUISICION DE UNA NUEVA UNIDAD





Hoy el corazón de nuestro Cuartel de Bomberos late más fuerte ❤️🚒

Llegó la nueva unidad y no podemos estar más que Felices y agradecidos. Siempre lo soñamos y ya es una realidad.

Gracias a todos los que siempre están, a los que nos ayudan y nos dan las energías suficientes para seguir adelante.

Gracias al apoyo de la comunidad, a los subsidios tanto nacional y a nuestros propios recursos se logró está importante adquisición. No es para nosotros, es para vos, es para todos. Equipamientos Luciano Galvan, estaremos eternamente agradecidos a la COMISIÓN DIRECTIVA que hicieron que hoy nuestra cuartel cuente con una unidad de abastecimiento al Servicio de la Comunidad.





Fuente: Facebook Cuartel de Bomberos Gral Belgrano





Info: El Portal de GUEMES en internet

☆ FELICIDADES CUERPO DE BOMBEROS GENERAL BELGRANO DE GUEMES ☆