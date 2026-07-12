ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: Sigue alta la circulación viral e insisten con la vacunación

Influenza y neumonía mostraron una desaceleración, según los últimos reportes. Recomiendan no relajar los cuidados y sostener la inmunización.

Marianela Pereyra





Lunes, 13 de julio de 2026 01:26

Sigue alta la circulación viral e insisten con la vacunación

La circulación de virus respiratorios continúa, aunque algunos indicadores muestran una desaceleración.





Salta registra una leve desaceleración en los casos de infecciones respiratorias agudas, aunque persiste una alta circulación viral que continúa impactando en el sistema sanitario. En plena temporada invernal, los especialistas insisten en que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo fundamentales para reducir contagios y evitar complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo.





De acuerdo al último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta, correspondiente a la semana 23, del 14 al 21 de junio pasado, se notificaron 702 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), por debajo de los 740 de la semana anterior. También se observó una baja en neumonía, con 192 casos frente a los 257 reportados previamente.





En contrapartida, la bronquiolitis en menores de 2 años mostró un leve incremento, con 187 casos frente a 180. En tanto, el COVID-19 mantiene una circulación mínima: se confirmó un solo caso en la última semana epidemiológica y 10 en lo que va del año.

Las cifras corresponden a datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, elaborados por la Sala de Situación, el área que analiza de forma permanente la información sanitaria del sistema.





La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, había explicado que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.









Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 182 pacientes hospitalizados y no se registraron nuevas muertes por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.





En paralelo, el reconocido pediatra e infectólogo Antonio Salgado aportó una mirada desde el ámbito privado, basada en la atención clínica y el comportamiento observado en pacientes, lo que permite complementar el análisis epidemiológico con la dinámica asistencial diaria.





Al describir el contexto general, explicó: "En la Argentina continúa la circulación estacional de virus respiratorios, aunque en las últimas semanas se ha observado, a mi entender, una desaceleración de la epidemia de gripe".





En lo que va del 2026, según los últimos reportes de Salud, Salta acumula 15.437 casos de Enfermedades Tipo Influenza (ETI), 3.842 de neumonía y 3.387 de bronquiolitis en menores de 2 años.





Y añadió: "Evidentemente el virus de la gripe sigue siendo el virus respiratorio predominante en el país y la gran mayoría de los aislamientos en el laboratorio de referencia nacional, que es el Instituto Malbrán, han sido de influenza A, principalmente el serotipo H3N2 subclado K, que es el mismo que circuló de manera predominante en el hemisferio norte, o sea que sigue siendo el que lidera la circulación viral pero los últimos boletines muestran un leve descenso de la positividad, tanto en pacientes ambulatorios, como en pacientes internados".









Sin embargo, aclaró que el escenario continúa siendo complejo. "El segundo virus de mayor transmisibilidad y de mayor circulación es el Virus Sincicial Respiratorio, el famoso VSR, que es el principal causal de bronquiolitis en pacientes menores de dos años, que es la principal causa de internación en pacientes menores de dos años por patología respiratoria".





Sobre la evolución reciente, Salgado fue categórico al señalar: "Hay un leve descenso de casos. Eso no te autoriza a descuidar la vacunación en absoluto. Con mayor razón hay que apostar a vacunarse sabiendo que es la única manera de mitigar el impacto de esta epidemia sin precedentes en la Argentina".





En esa línea, el pediatra e infectólogo Antonio Salgado subrayó la importancia de comprender los tiempos de inmunización: "Acordándose que desde el momento que yo me vacuno, al momento que tengo anticuerpos protectores, pasan dos semanas, es decir que si hago gripe en ese lapso, en ese período de ventana, no es que haya sido inducida por la vacunación, sino es que ya venía incubando la patología por virus salvaje".





Consultado sobre las causas de esta leve desaceleración, el especialista remarcó que no hay una explicación única y que responde a múltiples variables: "No hay una única causa, siempre es multifactorial. Los virus circulan con mayor frecuencia por momentos. Por eso cuando uno habla de pico epidémico, no es un diagnóstico prospectivo, es un análisis retrospectivo de eso. No se puede decir el pico va a ser en dos semanas, no. Es hacia atrás, no hacia adelante".





En cuanto a la proyección para las próximas semanas, advirtió que el escenario no implica un corte en la circulación viral: "La circulación va a persistir. Puede que no tenga un impacto muy importante, pero va a persistir por motivos naturales".

Sigue alta la circulación viral e insisten con la vacunación

Insisten en la importancia de la prevención durante la temporada invernal.

Y profundizó sobre los factores que favorecen los contagios en invierno: "Cuando hace frío la gente tiende a aglutinarse, a encerrarse en lugares poco ventilados, muy calefaccionados, donde el contaminante principal es el humo, ya sea el humo de chimeneas o el humo de tabaco, y eso es un irritante importantísimo para la mucosa respiratoria".





En ese sentido, insistió en medidas concretas de prevención: "Por eso es tan importante desalentar el uso del tabaco y el de braceros o elementos que liberen humo".





Además, puso el foco en prácticas frecuentes que pueden agravar los cuadros: "La recomendación es no automedicarse, desalentar el uso de antibióticoterapia, porque en estos procesos virales, por definición, tienden a resolverse solos, se autolimitan, y si uno usa antibiótico de manera indiscriminada, lo que va a generar es complicarse la situación".





Al referirse a los síntomas, detalló: "Los síntomas de la gripe, concretamente, son: el estado de postración, la fiebre alta, el malestar general, el dolor de cuerpo que puede ser muy intenso, el dolor de garganta que también puede ser intenso, el dolor de cabeza que se llama cefalea y el articular también".





Las claves

Y explicó cómo debe actuar la población ante estos cuadros: "Eso amerita a que el paciente haga reposo, que esté bien hidratado, que tome paracetamol para la fiebre, y si la fiebre persiste más allá de dos o tres días, debe consultar al centro asistencial más cercano, no al hospital público, sino a los centros cercanos a su casa, para no estresar demasiado el sistema sanitario que, por cierto, ya está demasiado estresado".





Finalmente, dejó un mensaje directo y enfático: "Por favor, que la gente se vacune, sobre todo los grupos de riesgo, es fundamental que se vacunen aún en circulación viral y que sepan que desde el momento que me vacuno hasta el momento que tengo anticuerpos protectores pasan dos semanas, y que es un mito pensar que la vacunación induce la gripe", culminó.





Recomendaciones

- Mantener la vacunación al día: completar los esquemas, especialmente en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con factores de riesgo.





- Ventilar y evitar ambientes con humo: renovar el aire de los espacios cerrados y utilizar de forma segura los sistemas de calefacción. No usar braseros, hornallas u hornos dentro del hogar.





- Reforzar la higiene y los cuidados: lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales y mantener limpias las superficies de uso frecuente.





- Ante síntomas, consultar y no automedicarse: mantener reposo, hidratación y control médico si la fiebre persiste o empeoran los síntomas.