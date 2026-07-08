♦️ #programa//SALTA LANZARÁ UN PLAN PARA REFINANCIAR DEUDAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS

👉 El Gobierno de Salta pondrá en marcha, junto al Banco Macro, un programa de refinanciación para empleados públicos que permitirá unificar créditos personales, tarjetas y préstamos en una sola cuota mensual.





La medida alcanzará inicialmente a docentes, policías, médicos, enfermeros y trabajadores de la administración pública de toda la provincia.





Según confirmó el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, el objetivo es brindar alivio financiero a las familias y ayudarlas a ordenar sus cuentas. El anuncio oficial se realizará este miércoles.