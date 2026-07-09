🚨🗣️ EL ÁRBITRO LEGENDARIO PIERLUIGI COLLINA HABLÓ SOBRE LA JUGADA ENTRE JULIÁN ALVAREZ Y MOHAMED SALAH:
⁉️💥 Periodista: “¿Era penal?”
La respuesta es simple: NO.
“Alvarez toca y despeja el balón limpiamente antes del contacto. Lo que viene después es una consecuencia natural de la jugada y no es suficiente para cobrar falta.
Por eso el VAR tampoco tenía motivos para intervenir ni para llamar al árbitro a revisar la acción.
No existe ninguna infracción de Julián Alvarez antes del tercer gol de Argentina. Según el reglamento, el gol es completamente válido.
El fútbol siempre va a generar debate, pero las reglas no cambian por las emociones.”
✅ NO ERA PENAL. NO HUBO FALTA PREVIA. EL TERCER GOL DE ARGENTINA FUE TOTALMENTE VÁLIDO.