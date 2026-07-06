RECORD: Lionel Scaloni alcanzó los 100 partidos al frente de la Selección





DEPORTES: Lionel Scaloni alcanzó los 100 partidos al frente de la Selección Argentina el pasado viernes de julio de 2026, consolidando una de las eras más gloriosas en la historia del fútbol internacional. El hito se dio con una sufrida victoria por 3-2 ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.





El entrenador, que comenzó un interinato cuestionado en 2018, transformó por completo al conjunto nacional y lo llevó a la cima absoluta.





🏆 El Palmarés de Oro

En estos 8 años de gestión, la popularmente llamada "Scaloneta" ha conquistado un total de cuatro títulos oficiales, ganando todas las finales que disputó:





Copa América 2021 (vs. Brasil en el Maracaná)

Finalissima 2022 (vs. Italia en Wembley)

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 (vs. Francia)

Copa América 2024 (vs. Colombia)





📊 Radiografía de los 100 Partidos

El rendimiento estadístico del director técnico oriundo de Pujato se posiciona como uno de los más altos en los registros históricos globales:





Estadística Registro de la Era Scaloni

Partidos Dirigidos 100

Victorias 73

Empates 18

Derrotas 9

Goles a Favor 209

Goles en Contra 52

Efectividad 78,8%





✨ Récords y Datos Clave

El podio histórico: Scaloni se transformó en el segundo director técnico con más partidos dirigidos en la historia de la Albiceleste, superando las marcas de César Luis Menotti y Carlos Bilardo (ambos con 79). Solo es aventajado por Guillermo Stábile, quien acumuló 124 encuentros.





Invicto histórico: Durante su ciclo, el seleccionado alcanzó una racha de 36 partidos consecutivos sin perder entre 2019 y 2022, la más extensa en toda la historia de la AFA.





Los preferidos del DT: Rodrigo De Paul encabeza las presencias del proceso con 90 partidos. Por su parte, Lionel Messi lidera el ataque como el máximo artillero del ciclo, acumulando 58 goles.





Actualmente, el entrenador prepara el próximo duelo por los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto en Atlanta, buscando estirar aún más una leyenda que sigue escribiendo páginas doradas.