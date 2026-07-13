El procedimiento se realizó en un establecimiento ubicado sobre la ruta provincial 43, en El Galpón, por orden de la Justicia. Los animales fueron restituidos a la denunciante.





La Policía Rural recuperó 13 animales retenidos en una finca salteña

Victoria Alvarez Periodista y redactora de Que Pasa Salta. Lic. en Comunicación.





Un operativo de la Policía Rural de Salta permitió recuperar 13 animales que se encontraban dentro de una finca de El Galpón.





El procedimiento se realizó en un establecimiento ubicado sobre la ruta provincial 43, luego de una denuncia presentada por la damnificada y por disposición de la Justicia. La investigación está relacionada con una presunta retención indebida de los animales y amenazas.





Cuántos animales fueron recuperados

Efectivos de la Sección Policía Rural del Distrito de Prevención 9 ingresaron al inmueble con una orden judicial y realizaron una requisa.

Durante el procedimiento encontraron y recuperaron:

2 vacunos.

4 equinos.

7 porcinos.

Por disposición judicial, los 13 animales fueron restituidos a la denunciante.





La causa quedó en manos de la Justicia

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Penal Delegación Las Lajitas. También interviene el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, que autorizó las medidas realizadas por la fuerza de seguridad.





Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas detenidas o imputadas en la causa.