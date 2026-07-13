



❌🇳🇴 Es falso que Erling Haaland dijera que alentará por Argentina o que las Islas Malvinas están ocupadas "de forma ilegítima" por Inglaterra. La versión viral que circula en redes sociales no coincide con sus declaraciones reales. ⚠️





🎙️✅ La traducción del audio en noruego, verificada con herramientas como El Desgrabador de Chequeado y Google LLM, confirma que el delantero habló sobre sus próximos desafíos deportivos e incluso expresó su deseo de que Inglaterra tenga un buen Mundial. Además, la transmisión oficial de la FIFA no contiene ninguna referencia a Argentina ni a las Islas Malvinas. 📹🔍