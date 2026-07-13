Salta lanza un subsidio para mitigar el costo de la luz y el agua

El gobernador Gustavo Sáenz anunció una medida de asistencia destinada a las familias más vulnerables de la provincia. Con descuentos significativos en los servicios públicos esenciales, el gobierno provincial busca mitigar el impacto de la crisis económica.





En el marco de la compleja situación socioeconómica que atraviesa el país, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la implementación de un paquete de subsidios destinados a reducir de manera drástica el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable en la provincia. Guías y diarios de viaje





La medida contempla reducciones que van desde el 60% hasta el 100% del valor total de las facturas, enfocándose de manera directa en los hogares que registran mayores dificultades para afrontar los pagos mensuales. Según destacó el mandatario, la iniciativa representa un «enorme esfuerzo» por parte de las arcas provinciales para acompañar activamente a las familias salteñas.





«Son momentos difíciles y no te dejamos solo», expresó Sáenz, reforzando la postura del Ejecutivo provincial de amortiguar el impacto tarifario en los sectores de menores recursos. Gobierno nacional y regional





¿Cómo acceder al beneficio? Requisitos y trámites

Para poder solicitar el descuento en las tarifas de luz y agua, los usuarios interesados deberán realizar el trámite de postulación presentando la documentación requerida por las vías habilitadas:





Trámite presencial: Los solicitantes deben acudir a las oficinas del Ente Regulador de los Servicios Públicos, ubicadas en





Documentación necesaria: Es requisito indispensable presentarse con el DNI físico del titular y el de cada uno de los integrantes del grupo familiar que cohabitan en el hogar.





Consulta digital: Para conocer en detalle la totalidad de los requisitos, criterios de segmentación y formularios de inscripción, se encuentra habilitado el apartado específico del sitio web oficial: ente.gob.ar/subsidios/subsidios/.





Con esta iniciativa, el Gobierno de Salta busca garantizar la accesibilidad y continuidad de los servicios esenciales, estructurando un canal de contención directa para que las familias de la provincia puedan sostener su economía doméstica frente a los incrementos tarifarios.Gu