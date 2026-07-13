Búsqueda laboral: buscan Ingeniero/a de Planificación para proyecto minero en Santa Cruz



La empresa Pan American Silver Argentina lanzó una nueva búsqueda laboral para incorporar un Ingeniero/a de Planificación de Mediano y Largo Plazo para su operación Cerro Moro, ubicada en la provincia de Santa Cruz.

La posición está orientada a profesionales de la ingeniería en minas con experiencia en planificación y operaciones mineras bajo modalidad de trabajo Roster Minero.

Requisitos excluyentes

Título de Ingeniero/a de Minas.

Experiencia en mina subterránea y/o a cielo abierto (UG/OP).

Experiencia mínima de 5 años.


¿Cómo postularse?

Los interesados deberán enviar su Currículum Vitae al correo:

📩 empleos@ar.panamericansilver.com

Asunto: Ingeniero de Planificación

📍 Lugar de trabajo: Santa Cruz, Argentina.
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