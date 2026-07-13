🚨 GENERAL GÜEMES: SECUESTRARON 14 MOTOCICLETAS DURANTE CONTROLES DEL FIN DE SEMANA 🏍️🚔





⚠️ Operativos para frenar las maniobras peligrosas y los ruidos molestos en la ciudad.





📅 13 de julio de 2026 – La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de General Güemes realizó un importante operativo de control vehicular durante el fin de semana, que culminó con el secuestro de 14 motocicletas 🚨.





👮‍♂️ El procedimiento fue encabezado por el Director de Tránsito Rodolfo Alderete, junto a la inspectora Vilma Condori, con el apoyo de la Dirección General de Seguridad Vial (DGSV) Río Las Pavas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y efectivos de Infantería.





🚦 ¿Qué detectaron durante los controles?





🔹 Motociclistas realizando maniobras peligrosas y destrezas tipo "stunt" en la zona céntrica.

🔹 14 motocicletas secuestradas por distintas infracciones.

🔹 La mayoría de los conductores retenidos eran menores de edad.

🔹 Numerosas motos circulaban con caños de escape libres, generando ruidos molestos que afectan a los vecinos.





⚖️ Los secuestros se efectuaron conforme a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, la Ley Provincial Nº 7.846/14 y la Ordenanza Municipal Nº 739/25, que sanciona las emisiones sonoras excesivas producidas por vehículos.





📢 LOS OPERATIVOS CONTINUARÁN





Desde la Dirección de Tránsito informaron que estos controles seguirán realizándose de manera periódica para:





✅ Prevenir siniestros viales.

✅ Erradicar la circulación de motocicletas fuera de norma.

✅ Disminuir los ruidos molestos.

✅ Brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos de General Güemes.





👨‍👩‍👧‍👦 Finalmente, las autoridades solicitaron a padres y tutores que no permitan que menores de edad conduzcan motocicletas sin la habilitación y documentación correspondiente, recordando que respetar las normas de tránsito es una responsabilidad de todos.









📰 EL PORTAL DE GÜEMES | La información de nuestra ciudad, al instante.